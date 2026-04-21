Özersay yaptığı yazılı açıklamada, turizmin sadece küresel düzeyde savaş ve benzeri olumsuz gelişmeler nedeniyle değil aynı zamanda çeşitli alanlardaki girdi maliyetleri sıkıntısından SOS verdiğini ifade etti.

Otelciler Birliği’nin, bazı otellerin işten çıkarma ve/veya kapatma yoluna gidebileceğine dikkat çektiğini kaydeden Özersay, hem casinolu otellerin hem de daha küçük ölçekteki butik otellerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak sürdürülebilirliği esas alan adımların şart olduğunu belirtti.

Özersay, yabancılara mal satışı konusunda düzenleme yapılırken inşaat sektörünün paralize olduğunu savundu.

Kuralların değiştirilmesi, geriye doğru uygulanması ve “bürokratik eziyet” nedeniyle emlak piyasasında güvenin çöktüğünü ileri süren Kudret Özersay, güveni yeniden sağlamak ve yaratıcı hamlelerle sektörü yeniden canlandırmak gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında taşımacılığa da değinen Özersay, akaryakıt fiyatlarında küresel krizin de etkisiyle yaşanan sorunların sektörü kendi içinde de böldüğünü, taksicilerin, muhatap bulamadıkları gerekçesiyle eylem yaptığını savundu.

-“Kamu ile özel sektör birlikte düşünülmeli, bütünlüklü yaklaşım şart”

Ekonomik sorunların hayat pahalılığı konusuna indirgenmeye çalışıldığını, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını da kaydeden Özersay, şöyle devam etti:

“Özel sektöre ve lokomotif nitelikli sektörlere sahip çıkmazsak devlet hem maaş ödemeleri hem de hizmet için yatırım yapma görevlerini yerine getiremez. Yani kamu ile özel bütünlüklü bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bencilce yaklaşımlar bir kenara bırakılmalı ve herkes elini taşın altına koyarak, çalışmalıdır.”

Bunun için toplumdaki tüm paydaşların güven duyabileceği bir hükümete ihtiyaç olduğunu savunan Özersay, Halkın Partisi’nin, hem kamuda gerekli reformları yapmak hem de özel sektörü destekleyerek, yeniden ayağa kaldırmak için gereken iradeye, cesarete ve kadrolara sahip olduğunu belirtti.

Özersay, “Biz bu konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Çok zor da olsa ülkemizi yönetmeye talibiz” dedi.