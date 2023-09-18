-ÖZEL HABER

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. New York’ta yapılan görüşmelerden Kıbrıs için yeni bir sürecin başlayabileceğini söyledi.

Özersay, “Türkiye ve Yunanistan son dönemde kendilerine has sebeplerle Türkiye’nin AB sürecini devam ettirmesi yönünde bir niyetleri var. Türkiye ve Yunanistan bu dönemde birbirleriyle kavga ederek bütün yatırımlarını savunmaya yatırmak istemiyorlar. Daha ılımlı bir ilişki kurmak istiyorlar ve Kıbrıs’tan dolayı da bir kavgaya tutuşmak istemiyorlar. Ancak yakın gelecekte Kıbrıs sorununun çözümünü tetikleyecek bir unsur değildir. Kıbrıs’ta bazı şeylerin normalleştirilmesi ve bir diyalog sürecinin oluşması için Yunanistan ve Türkiye ağırlıklarını koyacaklardır. Olacak olan süreç Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için yeni bir süreç değildir. Bu bölgede elektrik konusunda tarafların bazı projeler ve ortaklıklar yapması, doğal gaz konusunda paylaşım, deniz yetki alanlarında anlaşmalar gibi yeni bir süreçtir. Ya perde gerisinde ya perde önünde yapılacak görüşmelerle New York’ta yapılacak görüşmelerde şekillenecektir diye düşünüyorum. Bu konuların çözülmesi için bir temsilci atanması gündeme gelebilir. Buna Türkiye ve KKTC olumlu yaklaşabilir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.