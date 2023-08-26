Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Limasol’da bir camiye yapılan saldırıya dikkat çekti.

Özersay, “Saldırıyı kınıyorum ama Kıbrıs Rum liderliğine saldırganlar konusunda adım atması çağrısı yapmıyorum çünkü artık yapmayacağını biliyorum…” dedi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Limasol’da bir camimize saldırı olduğu yönünde haberler geliyor. Geçmişte de kutsal mekanlara bu türden provokatif saldırılar yapıldı ve maalesef sorumluların yakalanıp cezalandırılması çoğu zaman geçiştirildiği, savsaklandığı için caydırıcı şekilde cezalandırılmadığı için devam ediyorlar. Bu Ada’da gerginlikten beslenen statükonun devamından yana faşist saldırgan zihniyetlerden geldi başımıza ne geldiyse… Saldırıyı kınıyorum ama Kıbrıs Rum liderliğine saldırganlar konusunda adım atması çağrısı yapmıyorum çünkü artık yapmayacağını biliyorum…”