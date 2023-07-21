Özersay, yazılı açıklamasında, 10 yıllık yapım sürecinde Ercan Havalimanı konusunun “Türkiye-KKTC ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini ve negatif bir gündem maddesi” olduğunu savunarak, bu geçen yıllar içerisinde yaşananlardan hareketle KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gereken dersi çıkarması gerektiğini kaydetti.

“Bundan sonraki olası başka büyük projelerde, yap-işlet-devret modellerinde bu yaşadığımız acı tecrübeyi akılda tutmalıyız” diyen Özersay, Ercan’ın, ilk ve en büyük kamu-özel ortaklığı adımı olduğunu işaret etti.

İhaleyi alan şirketin yatırımı yapmak yerine önce mevcut Ercan’ı işletip oradan elde edeceği gelirle yatırımı yapmak yoluna gittiğini, yapım sürecinin 10 yıla uzamasındaki en önemli etkenlerden birisinin de bu olduğunu ifade eden Özersay, bunun dışındaki ihale ve sonraki süreçte yaşananları özetledi ve şu görüşünü paylaştı:

“Özetle gömleğin düğmeleri ilk başta yanlış iliklendiği için yanlış gitti. Hem proje zamanında bitmedi, hem de bu geçen yıllar içerisinde Ercan Havalimanı konusu Türkiye-KKTC ilişkilerini olumsuz yönde etkiledi. Pozitif bir gündem değil, negatif bir gündem maddesi oldu. Şimdi bu geçen yıllar içerisinde yaşadıklarımızdan hareketle bir yandan KKTC diğer yandansa Türkiye Cumhuriyeti gereken dersi çıkarmalıdır. Bundan sonraki olası başka büyük projelerde, yap-işlet-devret modellerinde bu yaşadığımız acı tecrübeyi akılda tutmalı ve dikkate almalıyız. Umarım bundan sonrasında Ercan Havalimanı Türkiye-KKTC ilişkilerinde pozitif bir gündem maddesine dönüşür.”