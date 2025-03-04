Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in bugün Meclis kürsüsünden “Aktif çalışan hemşire sayısında dipteyiz. 100’lerce hemşireye ihtiyaç var" şeklinde bir açıklama yapmasına dikkat çekti.

İbrahim Özgöçmen, “Nasıl olduysa bugün meclis kürsüsünden Sağlık Bakanı "yanlışlık eseri” anlaşılmayacak şekilde doğru söyledi” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen, “Kısaca bakacak olursak, kamu sağlık alanında aktif hemşire sayısı 850’yi aşmamaktadır. Bu sayı mevcut yapıda (yeni birimler açılmadan) 1270 kişi olması gerekmekte. Yani kısacası minimum 400 yeni hemşireye ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

“Sizce bu eksiklik nasıl kapanıyor?” diye soran İbrahim Özgöçmen, şöyle devam etti:

“Her bir meslektaşım neredeyse iki katı çalışmak durumunda kalıyor. Ailesinden ve sevdiklerinden uzak, sosyal hayatından fedakârlık yaparak hem de. Bu kadar uzun süre uykusuz ve iş yoğunluğu içerisinde bir mücadele veriyorlar. Bu yoğun tempoda hata yapabilme olasılığı yüzdelik olarak artabilmekte. En azından bilim bize bunu söylemekte.

Sağlık bakanlığı tüm bunları bildiği halde en ufak bir meselede ilk hemşireleri suçlama yoluna gitmekte olduğu gerçeği gibi. O zaman sormazlar mı Sayın Bakan? "Hemşire bulurum ama doktor bulamam" dediğinize değer mi ve/veya değdi mi?”