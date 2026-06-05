Konferansa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nüsret Akpolat, KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen ve Türkiye Gençlik ve Eğitim Federasyonu Başkanı Ahmet Bayduz’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Program öncesinde sergi açılışı yapılırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından folklor gösterisi gerçekleştirildi.

“1974 BARIŞ HAREKÂTI VAROLUŞUN DÖNÜM NOKTASIDIR”

Öztürkler konuşmasında, “Bir gece ansızın geliriz şarkısını söyledik ve geldik. 1974 Barış Harekâtı gerçekten tarihi bir dönüm noktasıydı. Kıbrıs Türk halkının varoluşunu sağlayan bir harekattı” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÖNEMİNDE KKTC’YE DEV YATIRIMLAR YAPILDI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde KKTC’ye yapılan yatırımlara dikkat çeken Öztürkler, Ercan Havalimanı, yeni hastaneler ve altyapı projelerinin “Türkiye’nin KKTC’ye yönelik vizyonunun somut göstergeleri” olduğunu belirtti.

“DOĞAL GAZ PROJESİ ENERJİ GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK”

Türkiye ile KKTC arasında sağlanan anlaşmayla doğal gazın adaya ulaştırılacağını açıklayan Öztürkler, “Bu çok önemli bir projedir. Halkımızın refahını artıracak ve enerji güvenliğini güçlendirecek” dedi.

Alanya’dan Kıbrıs’a çekilecek hattın 2028’de tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Ankara’da bu konuyu görüştüğünü kaydetti.

“TÜRKİYE İLE SARSILMAZ BAĞLARIMIZI KOPARAMAZLAR”

“Bizim tarihimiz birdir, manevi değerlerimiz birdir, ecdadımız ortaktır. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağları kopmaz” diyen Öztürkler, Kıbrıs Türklerinin gönlünden ana vatan sevgisinin çıkmayacağını vurguladı.

“EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIĞIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Öztürkler konuşmasını, “Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC demektir. Bizler her zaman sizlerle birlikte egemenliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Program, Kıbrıs ezgilerinin seslendirilmesiyle sona erdi. Konferansın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e gençler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.