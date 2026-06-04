“Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız” konulu konferans vermek ve temaslarda bulunmak amacıyla Türkiye’de bulunan Öztürkler, Malatya Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Öztürkler’e KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen ile Türkiye Gençlik ve Eğitim Federasyonu Başkanı Ahmet Bayduz eşlik etti.

Valilik özel defterini imzalayan Öztürkler, ardından şehir hakkında bilgi aldı.

Malatya’nın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde gösterdiği gelişimi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Öztürkler, “Malatya doğuda parlayan bir yıldız gibi. Kayısıyla dünyaya açılan bu şehir, tarım ve ticaretteki gücüyle öne çıkarken aynı zamanda Doğu Anadolu’nun gelişen sanayi, kültür ve eğitim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor” dedi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

Öztürkler’in bugün Malatya’da “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız” konulu bir konferans vermesi bekleniyor.