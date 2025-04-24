İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineleyen Başkan Öztürkler, 6.2’nin küçümsenmeyecek bir ölçek olduğunu dile getirdi ve can ve mal kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade etti.

6 Şubat depremini ve kaybedilen canları anımsatan Öztürkler, Kıbrıs adasının da deprem bölgesinde olduğunun uzmanlar tarafından dile getirildiğini söyledi ve Türkiye’de yapılan kentsel dönüşüm projelerinin ülkemizde de hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

İsias Otel duruşmalarını Meclis Başkanlığı ve Meclis’te konu ile ilgili oluşturulan komitenin yakından takip ettiğini vurgulayan Öztürkler, adaletin yerini bulacağına olan inancını dile getirdi.

Adada Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında kapıların açılışının 22.yıl dönümü ve Annan Planı sürecine ilişkin düşüncelerini paylaşan Başkan Öztürkler, o dönem “Bir ‘evet’ ile dünyaya açılacaksınız” gibi verilen hiçbir sözün yerine getirilmediğini anımsattı.

Devamında Güney Kıbrıs’ın adanın tek sahibi gibi AB üyesi yapılmasının ise Uluslararası camianın Annan Planı referandumu devamında adaletsizliğini sürdürdüğünün en büyük kanıtı olarak durduğunu söyledi.

Öztürkler, 1960’lardan başlayarak bütün bu tecrübeler ele alındığında egemen eşitliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek Güney Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görme düşüncesinin değişmediğini vurguladı.

Güney Kıbrıs yetkililerinin 2025 yılında halen bir dini bayramda halkına verdiği mesajda bile “Helenizm” çağrısında bulunabildiğini anımsatan Başkan Öztürkler, Rum makamlarının bir tarafta masada oturarak dünyaya “anlaşabiliriz” mesajı vermeye çalışırken diğer taraftan nefret söylemlerini devam ettirdiklerini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatına’na üye bazı ülkelerin Güney Kıbrıs’ta Büyükelçilik açma olayının KKTC’nin Teşkilat ile ilişkilerini zedelemeyeceğine inandığını kaydeden Öztürkler, kendilerinin yapması gerekenin mücadeleyi bırakmadan KKTC devletini ve halkını hak ettiği yere ulaştırabilmek için var güçleriyle çalışmak olduğuna işaret etti.

Meclis’in yeni yerleşkesinin açılmasını büyük bir heyecanla beklediklerini kaydeden Başkan Öztürkler, telefonda görüştüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da açılış da kendileri ile olacağı bilgisini verdiğini belirtti.

Anavatan Türkiye ile birlikte bugüne kadar mücadeleler verildiğini dile getiren Öztürkler: “Birlikte ağladık, birlikte güldük. Bizi kimse birbirimizden ayıramayacak” dedi.