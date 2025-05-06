ÖZEL HABER-PELİN YÜKSELAY



Denetim göreviyle toplanan Meclis Genel Kurulu’nun başında konuşan Öztürkler, “Kamuoyunda yeni salonla ilgili birtakım tartışmalar yaşandı. ‘Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü çok yukarıda görünmüyor, Atatürk silüeti yok’ gibi” ifadelerini kullanarak “Kıbrıs Türk halkı için Atatürk sevgisi bir tartışma konusu değildir, Kıbrıs Türk halkının iradesinin yansıdığı Cumhuriyet Meclis için de bir tartışma konusu değildir” diye konuştu.



Yazının yeri ya da Atatürk’ün siluetinin salonda bulunmasıyla ilgili hiçbir çkeinceleri olmadığını söyleyen Öztürkler, “Burası hepimizin evidir, KKTC’nin evidir, sizlerden talebimiz bu konudaki düşüncelerinizi bize ifade etmenizdir” ifadelerini kullandı.



Atatürk, Denktaş ve Küçük’ün büstleri yapılacak!



Öztürkler, yeni yerleşkede henüz Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ve Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün büstlerinin bulunmadığını belirterek, bu büstlerin de en kısa zamanda yapılacağını söyledi. Öztürkler milletvekillerinden büstlerin yeri ile ilgili fikirlerini beyan etmelerini de talep etti.