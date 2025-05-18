Öztürkler, Cahit'in vefatı nedeniyle yayımladığı başsağlığı mesajında şöyle dedi:

"Kalemiyle topluma ışık tutan, eserleriyle Kıbrıs Türk kültürüne yön veren Neriman Cahit, yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda bir fikir insanı ve mücadelesiyle ilham veren güçlü bir karakterdi. Kadın hakları konusundaki kararlı duruşu, yazıları ve şiirleri Kıbrıs Türk toplumunda silinmez izler bırakmış, gelecek kuşaklara umut ve cesaret aşılamıştır.

O, kalemiyle hak ve özgürlükleri savunan, toplumuna ışık olan bir değerdi. Onun mirası, yazıları ve fikirleri yaşamaya devam edecek; Kıbrıs Türk halkı, onun bıraktığı izi daima saygı ve minnetle anacaktır.

Ailesine, sevenlerine ve edebiyat dünyasına başsağlığı diliyor, sabırlar temenni ediyorum. Ruhu şad olsun."