Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

1 Mart 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında Çatalköy Koçarslan Tatil Köyü ve Güneyi, Çatalköy Şalt Sahasının Kuzeyi, Savyon Sitesi ve civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.