

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak, olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşak, huzurda bulunan zanlılar R.A ve Z.B.M'nin "Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin etmeye Teşebbüs" suçlarıdan methaldar olduğunu söyledi.

Polis 19 Mayıs 2023 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Türkiye'den K.K.T.C' ye gelen Pakistan vatandaşı zanlı R.A'nın Pakistan da sahtelemiş olduğu YX4143341 numaralı Z.K adına ısdar olunan Pakistan Pasaportunu muhaceret memuruna verip Sahte Resmi evrağı tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etttiğini ve suç üstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıyı dışarıda birisinin beklediğini belirttip zanlı Z.B.M'nin yanına gittiğinde diğer zanlı da tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Ozan Kuşak zanlı R.A'nın gönüllü bir ifade vererek pasaportu Pakistanda sahtelediğini ve ülkesinden Avrupa'ya gitmek için buraya geldiği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis diğer zanlının yapılan sorguda ise Pakistandan kendisine telefon ile Z.A'nın karşılamasını ve Lefkoşa da bir eve götürmesi gerektiğini söylediklerini ve bu nedenle almak için geldiğini söyledi.

Polis soruşturmanın tamamlandığını zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı R.A'nın 60 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına; diğer zanlının ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 25 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve iki kefilin 250 biner TL kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.