Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu maddeyle tutuklanan zanlı N. Y. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı N. Y.’nin “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 6 Haziran 2026 tarihinde saat 12.15 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlının, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli polis ekipleri tarafından üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, ardından gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin teyit ile tekzibine başlanacağını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ile analize gönderilen emarelerin sonucunun beklendiğini ifade ederek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.