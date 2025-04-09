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Zanlının avukatı, müvekkilinin Türkiye'de reçeteli olarak ve izinli kenevir kullandığını öne sürdü.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ifadesinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi nisan ayı başında Bursa’da 10 adet olarak 2 bin TL ye aldığını, bir tanesini içtiğini, geri kalan kısmını 4 günlük tatile gelirken içmek için yanında getirdiğini söylediğini aktardı.

Polis, 8 Nisan 2025 tarihinde Ercan Havalimanı yolcu bekleme salonunda bulunan zanlının bavuluna detektor köpek Pamir'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

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