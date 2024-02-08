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Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum Necmi Ertaş, cezasının kalan kısmını Türkiye’de tamamlayacak.

Bakanlar Kurulu, bir mahkumun daha Türkiye’ye nakledilmesini onayladı.

NECMİ ERTAŞ DA NAKLEDİLİYOR…

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