Polis memuru Tevfik Altıoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli gördükleri aracı kontrol maksatlı durdurduklarını söyledi. Polis, zanlının ile araçta yolcu olarak bulunan H.T’nin araçtan indiğini ancak koşarak olay yerinden kaçtığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada sentetik cannabinoid olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini, zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde H.T. birlikte aralarında bin TL toplayıp, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gelip, Göçmenköy’de H.Ö. ile buluşup uyuşturucu aldıklarını, geri dönerken yakalandıklarını söylediğini aktardı. Polis, H.Ö’nün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, H.Ö’nün üzerinde yapılan aramada, cebinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 330 TL para tespit edilmiş olup emare olarak alındığını kaydetti. Polis, H.Ö’nün diğer zanlılarla buluştuğunu ancak uyuşturucu vermediğini söylediğini aktardı. Polis, H.T’nin ise 21 Mart tarihinde Güzelyurt’ta ikametgahında yakalandığını kaydetti.

Polis, zanlı H.Ö’nün tasarrufunda bulunan ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan yanık sigaranın Devlet Kimya Laboratuvarında analiz edilmesi gerektiğini, soruşturmanın devam etiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.