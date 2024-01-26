Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ömer Ülge olguları aktardı.

Polis, 17-18 Ocak 2024 tarihleri arasında, Gönyeli’de bir ikametgâhın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan C.N.’ye ait salon araç içerisinden 35 bin TL değerinde iPod, 110 Sterlin, 220 dolar ve bir adet çeyrek altın çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 20 Ocak tarihinde ise Gönyeli’de bir şahıs tarafından sokak içerisinde düşürülen çantada muhafaza edilen 2 adet altın nişan yüzüğünü çaldığını açıkladı. Polis memuru, ayrıca zanlının 22 Ocak 2024 tarihinde, Gönyeli’de bir ikametgahın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan N.G.’ye ait salon araç içerisinde muhafaza edilen toplam bin Euro ile 3 bin TL nakit para ve 4 adet KKTC Devlet çaldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 23 Ocak tarihinde tutuklandığını, ifadesinde suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada çalınan eşya ve paraların çoğunun bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu, zanlının çaldığı parayla harcama yaptığı yerlerden araştırma yapılacağını ifade ederek, 4 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.