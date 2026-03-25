Resmi Gazete’de yayımlanan Pasaport Yasası’ndaki düzenlemeyle, Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir tüzükle, her yıl İstatistik Kurumu tarafından saptanan yıllık enflasyon oranını aşmamak koşuluyla, pasaport harçlarını yasaya bağlı cetvelde belirtilen tutarların 15 katına kadar artırabilecek.

Yasada yer alan yeni cetvele göre, 1 yıl süreli diplomatik pasaport harcı 2 bin TL, 2 yıl süreli diplomatik pasaport harcı 3 bin TL, 5 yıl süreli pasaport harcı ise diplomatik pasaport dahil 4 bin TL olarak düzenlendi. Kaybedilen veya tahrip olan 1 yıl süreli diplomatik pasaport için 4 bin TL, 2 yıl süreli olan için 6 bin TL, 5 yıl süreli olan için ise 8 bin TL harç öngörüldü.

Seyahat belgesi harcı da bin TL olarak yer aldı.

Değişikliğin bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.