Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimler ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava, Pazar gününe kadar gökgürültülü sağanak yağış lı diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi , 23-29 Mart tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Büyükelçisi Fisher'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Büyükelçisi Fisher'i kabul etti

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