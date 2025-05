Haber: Bahar SANCAR

Kasaplar Birliği ile Hayvancılar Birliği, ekonomik koşulları ve halkın alım gücünü göz önünde bulundurarak canlı hayvan fiyatlarında düzenlemeye gitme kararı aldı. Her iki birlik, halkın uygun fiyata kaliteli ve yerli et tüketebilmesini sağlamak amacıyla ortak hareket edecek. Alınan karara göre, canlı hayvan fiyatları, tosunun kilosu 200 TL, İneğin kilosu 140 TL, Düvenin kilosu 170 TL, kuzunun kilosu 300 TL, oğlağın kilosu 290 TL, beslinin kilosu 180 TL olarak belirlendi.

Vatandaşlar ne dedi?

İlgili kararın kamuoyuna açıklanmasının ardından vatandaşın yorumları ise ardı ardına geldi. Orhan Köse isimli vatandaş, “Halkı değil de cebinizi düşünmüşsünüz gibi. Halkı düşünüyorsanız canlı alım fiyatını değil Kasapların satış fiyatını belirlesenize” diyerek tepki gösterdi.

İbrahim Alyanç ise, canlı hayvan fiyatlarının değil, kasaplardaki satış fiyatlarının ne olacağını sorarak, “Her şeyi alış fiyatı üzerinden fiyatlanmalı. Alış ve satış etiketleri birlikte yazılmalı” ifadesini kullandı.

Arif Baykal, “Uygulanırsa, halk ucuz et alacağım diyerek Güney’e gitmez. İthal meyve, yerli üretim sebze fiyatları da uygun rakamla piyasaya sunulursa, halk nefes alır, piyasa canlanır, en güzeli güneye kaçan nakit, ülkemizde kalır, devlet hakkı olan vergisini tahsil eder. Az kar çok satış, sürümden kazanç yolu açılsın. Dar gelirli soydaşlarımızın yüzü gülsün” dedi.

Turan Ulusal ise canlı hayvan fiyatları yerine kasaplardaki satış fiyatlarının önemine dikkat çekerek, denetime vurgu yaptı. Ulusal, “Kasaptaki fiyatlar da önemli kontrol edilmesi gerekir” diye konuştu.

Ali Hüseyin, de kasaplardaki satış fiyatlarına dikkat çekti ve “Kasaplar 850-900 TL’den aşağı et satmaz” dedi.

Mustafa Ülker ise kasapların giderlerine dikkat çekerek, “Yani canlı kuzu 300 lira et olarak 600’e mal olur neresi ucuza et tüketilecek. Alavera dalavera. 600’e mal edilen et 700’den aşağı satılamaz zira fire verir elektrik parası masraflar…” yorumunu yaptı.

Fırat Kaçakoğlu ise, et alımına Güney’den devam edeceğini söyleyerek, Güney ve Kuzey arasındaki fiyat farklarına dikkat çekti.

Recep Hançerli ise kasapların sattığı et çeşitlerinden şikâyet ederek, “Hiçbir kasapta inek eti yoktur. inek keserler dana veya tosun diye satarlar” diyerek tepki gösterdi.

Hüseyin Kuşappi, “Alış fiyatı tamam ya satışlar?” diye sorarak, alım değil satış fiyatlarında nasıl bir düşüş olacağını merak ettiğini ifade etti.

Veli Oksu da kasapların satış fiyatlarına dikkat çekerek, kasaplarda da satış fiyatlarının sabitlenmesi gerektiğini söyledi.

Salih Kurra isimli vatandaş da et fiyatlarının Güney Kıbrıs’tan daha ucuz olması gerektiğine vurgu yaparak, “Güney’den daha ucuz olmamız lazım, halk parasını vatanına yatırsın” diye konuştu.

Ümit Sakallı, Mehmet Uluçaylı ve Emrah Vaiz isimli vatandaşlar da kasaplardaki satış fiyatlarına dikkat çekerek, alış fiyatlarının değil satış fiyatlarının da belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Şakir Eminağa ise, “Hayvancı zaten bu fiyatlara hatta aşağısına satardı, ucuz et göremedik!... Bundan sonrası da sadece laf!..” diyerek tepkisini dile getirdi.

Serkan Karaoğlan isimli vatandaş ise zaten fiyatların bunlar olduğunu ifade ederek, “Tam sahtekârlık. Canlı kuzu 300 TL diye anlaştılar. Zaten canlı kuzu 300 TL idi. Amaç algı yaratıp güneyden alışı azaltmak” dedi.

Bazı vatandaşlar ise kaçak et ve kaçak hayvanlara dikkat çekerek, bunların satışlarında denetimlerinin nasıl sağlanacağını sordu.