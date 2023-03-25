Pınarbaşı kavşağı saat 18.35 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Boğazköy'de Işıl Otaç (67) yönetimindeki NJ384 Plakalı salon araç ile tali yol olan Pınarbaşı kavşağı üzerinden durmadan ana yol konumunda bulunan Atatürk Caddesine dikkatsiz bir şekilde çıkış yapması neticesinde, o esnada yönetiminde bulunan PV542 plakalı motosiklet ile Boğazköy istikametine doğru gitmekte olan Sezer Öztürk'ün (20) motosikletinin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan PV542 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor...