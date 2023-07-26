Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace Otel'in Bella Marin isimli plaj içerisinde meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ, huzurda bulunan zanlı M.T’nin (E-53) 22 Temmuz 2023 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace Otel'in Bella Marin isimli plaj kısmında plajda güneşlenen Girne de sakin M.T (K-17, Öğrenci) bulunduğu şezlongun ayak ucuna oturup “Club nasıldı, bu akşam planın var mı?” dedikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu yönde aleyhinde şikayet olduğunu söyledi.

Taluğ, saldırıya ilişkin detayları da mahkemede paylaştı.

Polis memuru, zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme zanlıyı 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.