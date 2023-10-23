Çevre Koruma Dairesi personeli ada genelinde yaptığı denetimlerde tüzüğe aykırı ürün bulunduran işyerlerine süre ihbarnamesi verdi.

Buna göre,16 Ekim -20 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan sürede Girne bölgesinde 45 işyeri denetlenmiş olup, 32 tanesine Tüzüğe aykırı ürün bulundurmaktan süre ihbarnamesi kesilmiştir. Güzelyurt Bölgesinde 20 işyeri denetlenmiş, 11 süre ihbarnamesi kesilmiştir. Lefkoşa Bölgesinde 30 denetim yapılırken 18 süre ihbarnamesi verilmiş, Gazimağusa Bölgesinde ise 75 işyeri denetlenerek 15 işyerine süre ihbarnamesi tebliğ edilmiştir.

Buna göre, söz konusu tüzüğün verdiği yetkiye dayanılarak Çevre Koruma Dairesi soruşturma memurları tarafından denetimlere devam edilcektir.