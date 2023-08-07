TKG 725 plakalı tır araç sürücüsü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri tarafından tespit edildi ve tehlikeli sürüş yapmak suçundan dolayı 3 bin 620,60TL para ve 25 puan cezası yazılarak rapor edildi.
Sürücü cezasını ödedi.
TKG 725 plakalı tır araç sürücüsü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri tarafından tespit edildi ve tehlikeli sürüş yapmak suçundan dolayı 3 bin 620,60TL para ve 25 puan cezası yazılarak rapor edildi.
Sürücü cezasını ödedi.
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