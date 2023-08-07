TKG 725 plakalı tır araç sürücüsü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri tarafından tespit edildi ve tehlikeli sürüş yapmak suçundan dolayı 3 bin 620,60TL para ve 25 puan cezası yazılarak rapor edildi.

Sürücü cezasını ödedi.