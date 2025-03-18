Yenierenköy’de bugün saat 20.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki araç sürücüsü Umut Göksal hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Umut Göksal (E-23) yönetimindeki ES 320 plakalı araç ile Cevdet Gül (E-25) ise yönetimindeki CS 474 plakalı araç ile her iki sürücü de batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettikleri sırada, Yenierenköy Sağlık Ocağı önlerinde çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle ES 320 plakalı araç yolun solundan çıkarak bir ikametgahın demir korkuluklarına çarpıp takla attıktan sonra evin bahçesi içerisinde tavanı üzerinde, CS 474 plakalı araç ise yine yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde durdu.

Kaza sonucu ES 320 plakalı araç sürücüsü Umut Göksal olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan CS 474 plakalı araç sürücüsü Cevdet Gül ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Adem Mertgül (E-18) ve Gökhan Güney (E-16) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.