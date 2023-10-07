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Denetimlerde ayrıca 2 sürücü tutuklandı ve 38 araç trafikten men edildi.

Bir günde 3 yangın...

Bir günde 3 yangın...

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 1324 araç sürücüsü kontrol edildi ve 127’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 34’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 26’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 339 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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