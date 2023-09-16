Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 15 Eylül’de ülke genelinde polis tarafından trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam bin 505 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 149’u yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 29’u trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 365 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. İki araç sürücüsü tutuklanmış, 71 araç ise trafikten men edilmiştir.