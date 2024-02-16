Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

15.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,692 araç sürücüsü kontrol edildi ve 219’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 109’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 370 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç sürücü tutuklanmış ve 30 araç ise trafikten men edilmiştir