Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 1,444 araç sürücüsü kontrol edilmiştir. Denetimler kapsamında, çeşitli trafik suçlarından toplam 274 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken ve 22 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

159’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü muayenesiz araç kullanmak

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

12’si trafik levha ve işaretlerine uymamak ve

56’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.