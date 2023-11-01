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01.11.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Korkuteli mevkiinde, Esra KANATLI (K-49) yönetimindeki NG 472 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir takla attıktan sonra yol kenarında sağ yan tarafı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esra Kanatlı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Polis in kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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