Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak ülkede bulunan “Metaverse, Sosyal Medya ve Dijital Eğitim” konularında uzman Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından, Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde görevli Polis mensupları ile Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerini görmekte olan polis ve itfaiye aday adaylarına yönelik “Suç Sosyolojisi ve Örnek Olaylar Analizi” konulu konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Eraslan tarafından, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta; suçun dönüşümü, etkenleri, sosyolojik nedenler, suçla mücadelede izlenmesi gereken yöntemler ile günümüzün en önemli digital değişimleri arasında yer alan Yapay Zeka ve Yapay Zekanın suç dünyasında nasıl kullanıldığı konuları irdelendi. Konferansta, polisin suçla mücadelede yapay zekadan nasıl faydalanabileceği ve yapay zekanın kulanım alanlarına dikkat çekildi.

Konferans kapsamında konuşma yapan Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, her geçen gün değişen ve gelişen suç türleri karşısında Polis Teşkilatının bilinçlenip gelişmesi açısından bu tür konferansların önemli olduğuna dikkat çekti ve bu yönde personeli hizmet içi eğitimlerle bilinçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Polis Müdürü Kafa, konferansta konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Eraslan’a, KKTC Polis Teşkilatına eğitim konusunda yapmış olduğu katılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.