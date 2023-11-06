Polisin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Kış Gelmeden Önce Yapılması Gerekenler;



⦁ Evinizdeki ızgara ve dam oluklarının zamanında temizlenmesine özen gösteriniz.

⦁ Yağmur suyunun atılması için ızgara, oluk ve drenaj sistemi temizliğinin zamanında yapılmasına özen gösteriniz.

⦁ Suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz.

⦁ Ev ve işyerlerinizde, bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının veriminin yeterli olup olmadığı, bakımının yapıldığı ve çalışır durumda olup olmadığını kış gelmeden kontrol ediniz.

⦁ Su sızıntısının ilk belirtisinin, boyadaki renk değişikliği veya halka biçimli görünüm olduğunu unutmayınız. Söz konusu durumu gözlemlemeniz halinde, vakit kaybetmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız.

⦁ Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve iç kısımları vb. gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.

ACİL BİR DURUMLA KARŞILAŞIRSANIZ NE YAPMALISINIZ

Sel Durumunda;

Bir sel varsa, aşağıdakileri dikkate alınız:

⦁ Panik yapmayın.

⦁ Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıları dikkate alın.

⦁ Çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın.

⦁ Yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları ve telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durun.

⦁ 199 İtfaiye İhbar Hattını veya 101 Sivil Savunma İhbar Hattını Arayın.

Sel Anında Araç İçerisinde Yapılması Gerekenler;

⦁ Suya kapılmamak için zamanında durun.

⦁ Asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın.

⦁ Her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir.

