Polisin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
Kış Gelmeden Önce Yapılması Gerekenler;
⦁ Evinizdeki ızgara ve dam oluklarının zamanında temizlenmesine özen gösteriniz.
⦁ Yağmur suyunun atılması için ızgara, oluk ve drenaj sistemi temizliğinin zamanında yapılmasına özen gösteriniz.
⦁ Suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz.
⦁ Ev ve işyerlerinizde, bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının veriminin yeterli olup olmadığı, bakımının yapıldığı ve çalışır durumda olup olmadığını kış gelmeden kontrol ediniz.
⦁ Su sızıntısının ilk belirtisinin, boyadaki renk değişikliği veya halka biçimli görünüm olduğunu unutmayınız. Söz konusu durumu gözlemlemeniz halinde, vakit kaybetmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız.
⦁ Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve iç kısımları vb. gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.
ACİL BİR DURUMLA KARŞILAŞIRSANIZ NE YAPMALISINIZ
Sel Durumunda;
Bir sel varsa, aşağıdakileri dikkate alınız:
⦁ Panik yapmayın.
⦁ Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıları dikkate alın.
⦁ Çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın.
⦁ Yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları ve telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durun.
⦁ 199 İtfaiye İhbar Hattını veya 101 Sivil Savunma İhbar Hattını Arayın.
Sel Anında Araç İçerisinde Yapılması Gerekenler;
⦁ Suya kapılmamak için zamanında durun.
⦁ Asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın.
⦁ Her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir.