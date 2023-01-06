Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, son günlerde “Facebook” sosyal paylaşım sitesinde bulunan bazı gruplar aracılığıyla, gerçekte başka şahıslar tarafından internet üzerinden satışa çıkarılan mobilya, ev eşyaları ve benzeri ürünlerin, bazı kötü niyetli şahıslar tarafından sahtekarlık ve dolandırmak kastı ile kendilerininmiş gibi gösterip satışa sundukları ve vatandaşlardan sahtekarlıkla para temin etikleri yönünde şikayetler alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Son olarak ‘Woden Moreart’ isimli sosyal medya kullanıcısının gerçekte kendisine ait olmayan mobilya ve ev eşyalarını, sosyal medyadaki bir grup üzerinden kendisininmiş gibi gösterip dolandırmak kastı ile satışa sunduğu ve vermiş olduğu banka hesabına para gönderilmesini sağlayarak bir vatandaşımızdan 30 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.

Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına vatandaşlarımızın, sosyal medya vb. platformlar üzerinden satışa sunulan bu tip ürünlerin varlığını fiziki olarak görmeden verilecek hesaplara para göndermemeleri önemle rica olunur.”