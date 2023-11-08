Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.11.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, İskele’de, evrak eksikliği nedeniyle Polise sevk edilen bir aracın arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Davıd Nnadozıe AMALU (E-37), aracın arka kapısını açıp araçtan atlaması sonucu yaralanmıştır. Bahse konu şahıs ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi nedeniyle, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

