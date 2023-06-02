Polisi Görevinden Men Etmek, Korkutmak Maksadı İle Silah Taşımak, Kanunsuz Bıçak Taşımak, İtale-i Lisan, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Ve Hareket suçları ile ilgili mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlı Mustafa Gargınsu’nun Polisi Darp Görevinden Men Etmek, Korkutmak Maksadı ile Silah Taşımak, Kanunsuz Bıçak Taşımak, İtale-i Lisan, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket suçları ile ilgili olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Mustafa Gargınsu’nun 31.05.2023 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Osmanpaşa caddesi üzerinde faaliyet gösteren Vagon isimli işletme önünde nefesinde aşırı derecede alkol tesiri altında olduğu bir esnada, tasarrufunda henüz tespit edilemeyen ve kanunsuz olarak korkutmak maksadı ile taşımakta olduğu bıçağı, olay yerine gelen görevli polislere gösterdikten sonra görevli polislerin üzerlerine yürüyüp vurabilecek bir mesafede bıçağı üzerlerine doğru sallayarak yüksek sesle "s... sizin gibi polisleri, gelin buraya ne kaçarsınız, bıçağı gördünüz de mi kaçarsınız" demek sureti ile itale-i lisanda bulunup rahatsızlık yapıp her iki elini yukarı aşağı sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu anlattı. Polis, daha sonra adı edilen zanlının gelmiş olduğu Lefkoşa Adli Şube içerisinde kendisini ikaz eden polislere aldırış etmeyerek yüksek sesle bağırıp çağırmaya devam etmesi ile suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını, zanlının geçmişte yargılanıp, report edildiğini ve 10 ay önce Bakanlar Kurulu kararıyla reportunun kaldırıldığını anlattı. Polis, zanlının benzeri suçlardan sabıkaları olduğunu söyleyerek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

