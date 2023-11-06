Ani ölümlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.11.2023 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Zehra Tijen PAŞA (K-57)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp Krizi, Aritmi, Pulmoner Ödem, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

03.11.2023 tarihinde, Tuzla’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa ÖZDAĞ (E-46)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp Hastalığı, Kalp Yetmezliği ve Kalp Krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

02.11.2023 tarihinde, Boğazköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Ahmet ALAS (E-64)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp ve Akciğer Hastalığı ve Kalp Krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.