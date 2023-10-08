Polisten bülteninde, Girne’de kalmakta olduğu otel odasında ölü bulunan 28 yaşındaki Yasmeen Suleıman Nayef Abu Sıtta’nın (K) ölüm nedeninin otopside alınan kan ve doku örneklerinde yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan yine Girne’de bir otelde 4 Ekim’de geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 80 yaşındaki Terrence Harold Wilkins’in de ölüm nedeninin kan ve doku örneklerinde yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı belirtildi.

Gazimağusa’da 5 Ekim’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şengül Akburç’un (K-51) ölüm nedeninin otopsisi raporuna göre, “kanser hastalığı” sonucu olduğu kaydedildi.

Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde dün ölü bulunan 62 yaşındaki Gülseren Ataker’in (K) yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildiği belirtildi.