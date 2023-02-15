Polisin ani ölümlerle ilgili açıklaması şu şekilde:

11.02.2023 tarihinde, Gazimağusa'da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Zehra KARABAYRAM (K-68)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebini “akciğer hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

11.02.2023 tarihinde, Lapta’da evine girmek için balkondan balkona geçmeye çalıştığı esnada düşerek yaşamını yitiren Sergey KAZANTSEV (E-54)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin düşmeye bağlı olarak gelişen "beyin kanaması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, servikal toroval, lumbar omur kırıkları, pelvis kemiği kırıkları, iç organ yaralanması ve iç kanama" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.