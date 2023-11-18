Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından birtakım şiddet ve tacizlik olaylarına maruz kalan S.O.’nun şikâyetlerinin İskele Polis Müdürlüğü tarafından dikkate alınmadığı, kocasının polis tarafından korunduğu ve polisin kendisini haksız yere tutukladığını yönündeki haberlere yanıt verildi.

Açıklamada, “Bilinmelidir ki, daha önce de belirttiğimiz gibi, Polis Genel Müdürlüğü’nün kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyeti sıfır tolerans düzeyindedir” denildi.

2018 yılında, sadece Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde, 2021 yılında ise Polis Genel Müdürlüğü ve tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde faaliyete geçirilen “Kadına Şiddete Müdahale Birimleri” ile kadınlara yönelik şiddet konusundaki mücadelede Polis Teşkilatı olarak hassasiyetle halka hizmet verildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Her konuda olduğu gibi, kadına yönelik şiddet konularında da yapılan tüm şikâyetle polis tarafından hassasiyetle soruşturulmakta ve tanzim edilen dosyalar süratle yargıya havale edilmektedir. Hal böyle olmakla beraber, basına konu olan S.O. ile boşanma aşamasındaki eşi O.D. arasında vuku bulan olaylarla ilgili, birçok kez taraflar karşılıklı polise şikâyet yapmış ve yapılan şikâyetler polis tarafından değerlendirilerek gerekli yasal işleme gidilmiştir.”

Mahkeme emrine uymadı, cezaevine gönderildi

Açıklamada, “Son olarak, O.D’nin, daha önceden İskele Aile Mahkemesi tarafından boşanma aşamasında olan eşine yaklaşmaması ve kendilerini rahatsız etmemeleri yönünde verilen mahkeme emrine riayet etmediği yönünde eşi S.O. tarafından polise şikâyet üzerine zanlı O.D. “Mahkeme Emrine Riayet Etmeme” suçundan polis tarafından dün İskele Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılmış ve Mahkeme zanlı O.D’nin 15 gün süre Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalması yönünde emir vermiştir.”