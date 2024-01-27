26.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,994 araç sürücüsü kontrol edildi ve 232’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak, 38’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 69’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 39 araç ise trafikten men edilmiştir.