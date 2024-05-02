Videoda, aracın önce lastiklerini yakması ve ardından hızla trafik akışının yoğun olduğu yola çıkmasıyla çevredeki araçlara ve yayalara yaklaşan tehlikeler görüntülendi.

Konunun ele almasının hemen ardından polis tarafından harekete geçildi.

Sosyal medyada paylaşılan videonun incelenmesinin ardından sürücü, polis tarafından tespit edilerek trafik suçundan dolayı rapor edildi.

Polis tarafından raporlanan sürücüye toplamda 5517,40 TL para cezası ve 25 ceza puanı uygulanarak sürücünün trafik kurallarını ihlal etmesinin ciddiyeti vurgulandı.