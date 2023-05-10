YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) YÖDAK üye seçimi gündemiyle toplandı.

Toplantı, dün saat 11.00’de ARUCAD'da (Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi) ÜAKK üyeleri ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, YÖDAK üyeliği için başvuru yapan adaylar değerlendirildi ve oylama yapıldı. Ancak yeterli oy sayısı sağlanamadığından, seçim ikinci tura kaldı ve ikinci turda yapılan oylama sonucunda Prof. Dr. Hasan Amca YÖDAK üyeliğine seçildi.

YÖDAK Başkanı Avcı, toplantının kapanış konuşmasında, tüm ÜAKK üyelerine ve adaylara teşekkür ederek, Cumhuriyet Meclisi'nden seçilecek YÖDAK üyesi ile eksik üyelerin tamamlanacağını belirtti.