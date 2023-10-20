Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından düzenlenen Rektör Eğilim Belirleme Oylaması sonuçlarına göre; tek Rektör adayı olan Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ personeli ve öğrencilerinden yüzde 88.54 güvenoyu aldı.

Rektör Eğilim Belirleme Oylaması, 20 Ekim 2023 Cuma günü, 09:00 – 16:00 saatleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. Oylamada; DAÜ akademik, yönetsel ve işçi personeli ile öğrenci konseyi üyeleri Prof. Dr. Hasan Kılıç için “Evet” veya “Hayır” oyu kullandı.

DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; oylamaya toplam 424 akademik personel, toplam 469 yönetsel ve işçi personel ile toplam 8 öğrenci konseyi üyesi katıldı. DAÜ’de Rektör Eğilim Belirleme Oylaması'na katılım %77.81 olarak gerçekleşti.

Oylama sonucunda yüksek bir yüzdelikle DAÜ’nün güvenoyunu alan Prof. Dr. Hasan Kılıç; 23 Ekim 2023 Pazartesi günü, saat 10:30’da toplanacak olan DAÜ Senatosu tarafından Rektör olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerilecek. DAÜ Rektörü, Vakıf Yöneticiler Kurulu Kararı ile atanarak göreve başlayacak.