Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cüneyt Özdemir’in deprem özel yayınına telefon bağlantısı ile katıldı.

Prof. Dr. Görür, merkez üssü Hatay’da art arda meydana gelen iki depreme işaret ederek, “İster artçı olsun, ister olmasın… Halk için bir şey ifade etmiyor, deprem depremdir” açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlere dikkat çeken Görür, “Biz Hatay ve Adana’ya büyük depremler gelebilir diye dikkat edelim dedik. 6,4 ciddi bir depremdir. Hatay’a giden hat yani ölü deniz fayı en azından Türkiye sınırları içerisinde kırılarak enerjisini boşalttı” dedi.

Görür, “Türkiye sınırları içerisinde daha büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum… Biz zaten bu depremi bekliyorduk” ifadelerini kullandı.

Enerji transferinden dolayı Adana’da bir deprem daha olma ihtimalinin olduğunun altını çizen Görür, “Kıbrıs’ta da büyükçe bir deprem bekliyoruz. Ancak, zamanı ve büyüklüğünü bilmiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Görür, tsunami beklemediğini de söyledi.