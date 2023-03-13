KKTC’de çeşitli temaslarda bulunan tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni de ziyaret etti, ‘Melekler Takımı’nı unutmadı…

Prof. Dr. Ortaylı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çocuklarımıza moral vermeye çalıştık, aile ve öğretmenlere başsağlığı diledik” açıklamasını yaptı.

“Depremde beni en çok üzen olaylardan birinin açtığı acıların tarifi imkânsız” diyen Ortaylı, şöyle devam etti:

“Hatıralar, hayaller ve hikayeler… Ne söylense ne yazılsa az. Umuyoruz ki sorumluları en ağır şekilde cezalandırılır. Türkiye ve Kıbrıs iş bilmez müteahhitlere mahkûm bir ülke değildir.”