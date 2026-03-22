Ramazan Bayramı'nın son günü...

Bugün de vatandaşlar, aile büyükleri ve sevdikleriyle bayramlaşacak, kaybettiği yakınlarını mezarlıkta, şehitlikte ziyaret edecek. Lefkoşa Fuar Alanı’na çocuklar için bayram yeri kuruldu.

Hafta sonuna denk gelmesiyle Ramazan Bayramı tatili bu yıl 3 günle sınırlı; yarın iş başı yapılacak.

Belediyeler bayram tatili boyunca da hizmetlerini sürdürüyor. Polisler de 24 saat görevde olacak. “155 Polis İmdat”, “156 Narkotik”, “199 İtfaiye” numaralarına kesintisiz ulaşmak mümkün.

-Lefkoşa Türk Belediyesi

LTB tüm taleplerin 24 saat boyunca Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirebileceğini duyurdu.

LTB’nin açıklamasına göre, zabıta ekipleri bayram tatilinde de görev başında. Rutin denetim ve kontroller dürüyor.

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduruyor. Şubelere Alo 185 hattından ulaşılabiliyor.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda rutin bakım ve besleme hizmetleri veriliyor, sokaktaki hayvanlar için de su ve mama takviyeleri yapılıyor.

LTB Temizlik Şubesi, çöp toplama hizmetine bayramda da aynı şekilde devam ediyor. Ekipler ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Defin işlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan nöbetçi personele ulaşmak mümkün.

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ekibi de görev başında. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için Alo 185 Çözüm Hattı’ndan nöbetçi ekiplere ulaşılabiliyor.

Kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB fidanlığında, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartlarına su yükleyebiliyor. LTB’ye dair tüm ödemeler de yapılabiliyor.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, kira borcu ve trafik cezaları da LTB online mobil uygulama ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebiliyor.

-Açık Pazar bugün kuruluyor

Açık Pazar, bugün Merkez Lefkoşa’da kurulacak. Bandabuliya (Belediye Pazarı) ise bayram boyunca kapalı.

-Lefke Belediyesi

Lefke Belediyesi’nin duyurduğu önlemlere göre, defin işlemleri, çöp toplama hizmetleri rutin olarak devam ediyor, su birimi acil durumlarda hizmet veriyor. Lefke ve Gemikonağı şubelerindeki online ödeme cihazları kullanılabiliyor.

Acil durumlarda vatandaşlar Lefke Belediyesi’ne şu numaralardan ulaşabilir:

“0533 826 8347, 0533 854 6371, temizlik 0533 826 2126, su arıza 0533 835 0845, sağlık 0533 826 8345, Lefke Polis Müdürlüğü 0392 728 7423, zabıta birimi 0533 872 4020 / 0533 845 1198.”

-Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi, temizlik hizmetlerine normal program aksatılmadan devam ediyor, şebekeye kesintisiz su veriliyor. Herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede.

Merkez Tartı ve Cypfruvex Tartı bugün 15.00-18.00 ile yarın 08.00-19.00 saatleri arasında açık. Taleplere 0548 831 0022 numaralı hattan yanıt veriliyor.

Güzelyurt Belediyesi mezbahası bayram süresince kapalı. Mezbaha pazartesi günü rutin programına devam edecek.

Öte yandan Güzelyurt Belediyesi defin hizmetleri için 0548 829 32 45 ve 0548 847 53 73 numaralı telefon aranabiliyor. Tatil süresince ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç halinde Güzelyurt Otel'deki vezneden su yüklemesi yapabilir.

Vatandaşlar bayram boyunca Güzelyurt Belediyesi’ne 0548 829 3243, 0548 829 32 45 ve 0548 82932 65, 0548 829 3264 numaralı telefon hatlarından ulaşabilir.

-Girne Belediyesi

Girne Belediyesi, bayram tatilinde faturalarını ödemek isteyen vatandaşların Girne Belediyesi yeni hizmet binası ve Girne Belediyesi terminal ofislerindeki KIOSK cihazlarını kullanabileceğini duyurdu.

Ayrıca vatandaşlar, fatura ödemelerini online olarak www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden de yapabiliyor.

Bayram süresince trafik cezası yazılan vatandaşların cezalarını, ceza makbuzu üzerinde yer alan QR kodu okutarak veya açık olan veznelerden ödeyebiliyor.

Bayram tatili boyunca Girne Belediyesi'nin ilgili birimlerine şu numaralardan ulaşılabiliyor: “Bayındırlık, imar 0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, temizlik 0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, su işleri 0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0533 843 60 57 (su sayaç), kanalizasyon işleri 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, cenaze ve defin işleri 0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, kent güvenliği 0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, sağlık işleri 0533 870 20 14 / 0533 850 54 65.”

Vatandaşlar, bayram tatili boyunca Girne Belediyesi’ne söz konusu iletişim numaralarından ve ALO 185 ihbar hattından her zaman ulaşabiliyor.

-Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi de, Ramazan Bayramı’nda hizmetlerin aksamadan sürdürüleceğini duyurdu.

Buna göre, bölgeler su almaya devam ediyor. Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi’ne 0548 816 6030 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yok. Mevcut program aynen uygulanırken; sokakların genel temizliği bayram tatili boyunca sadece ana caddelerde ve meydanlarda yapılıyor.

Zabıta ekipleri bayram boyunca denetimlerine devam ediyor. Belediye Açık Pazarı Toptancı Hali, bugün öğlene kadar açık. Gazimağusa Belediye mezbahası bayram boyunca kapalı.

Gazimağusa Belediyesi’nin Sağlık Şubesi’ne 0548 8166048- 0548 890 3035, Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 0548 8649179 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor. Bayındırlık konusunda ise acil durumlar için 0548 8166014 numaralı telefon aranabiliyor.

Cenaze ve defin hizmetleri için 24 saat boyunca 0548 8166051 ve 0533 849 9075 numaralı telefonlar aranabiliyor. Gazimağusa Belediyesi, acil durumlarda 185 veya 0548 816 6002 numaralı telefondan aranabiliyor.

-İskele Belediyesi

Her yıl İskele’de kurulan bayram yeri Meteoroloji Dairesi’nin verileri ışığında bu yıl kurulmadı.

Zabıta birimi, İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki devriyesine bayram süresince 18.00-24.00 saatleri arasında devam ediyor. İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü de gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Çöp toplama, defin ve su işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ediyor. İskele Belediyesi’ne bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

İskele Belediyesi’ne ulaşılabilecek diğer telefon numaraları ise şöyle: “Genel sorun 0548 810 11 77, ustabaşı/ defin: 0548 810 11 30, su işleri 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29, temizlik 0542 880 20 90, 0548 810 11 54, çevre ve sağlık ihbar hattı 0548 810 11 01, İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33 ve İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19.”

İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki Babutsa Büfe bayram süresince açık. Piknik Restoran bugün ve yarın açık.

-Gönyeli-Alayköy Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi de hizmetlerin aksamadan sürdürüleceğini duyurarak, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını paylaştı:

Buna göre, vatandaşlar Gönyeli Alayköy Belediyesi’ne şu numaralardan ulaşılabiliyor. “İdari 0533 880 60 10, kanalizasyon 0539 101 84 25 - 0539 116 49 07 ve 0533 850 59 37, su 0542 851 13 01, zabıta 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, temizlik ve defin 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, sağlık şubesi 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi 0533 825 31 99 ve haşere şikâyetleri 0539 121 10 76.”

-Polis 24 saat kesintisiz görevde

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı nedeniyle tüm emniyet ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardığını duyurdu. Öte yandan polis vatandaşları yangın ve hırsızlık konusunda alınacak önlemler konusunda uyardı.

Polisin açıklamasında, ev ve iş yerlerinden ayrılırken güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi, varsa güvenlik kamerası sisteminin çalışır hale getirilmesi, kapıyla pencerelerin mutlaka kilitlenmesi, elektrikle çalışan cihazları ve prizlerinin kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

-“Önceliğiniz sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun”

Bayram tatilinde trafikte kimsenin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için alkollü araç kullanılmaması, gerekirse ulaşım hizmeti alınması gerektiği de belirtildi.

Süratli araç kullanılmaması gerektiğinin vurgulandığı polis açıklamasında, “Trafikte önceliğiniz sürat değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” denildi.

Cep telefonlarıyla ilgili bağlantının araç kullanırken tamamen kesilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, emniyet kemerinin trafik kazalarında hayat kurtardığına dikkat çekildi.

“Motorlu araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız” denilen açıklamada, polisiye tedbirlerin yanı sıra, araç sürücüleriyle yayaların da trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatıldı.

- Merkezi Cezaevi’ndeki açık görüş sürüyor

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayram süresince yakınlarıyla açık görüş yapabiliyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, açık görüş yarından pazartesine kadar sürecek.

Yemekli olacak şekilde iki periyoda ayrılan görüşmeler öğleden evvel 09.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-16.00 arasında. Ailelerle görüşme süresi kesintisiz üç saat olacak şekilde düzenlendi. Tutuklu ve hükümlüler bayram süresince bir kez açık görüş yapabilir.

- Ramazan Bayramı yağmurlu …

Öte yandan yağışlı geçen Ramazan Bayramı süresince sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyrediyor.

- Müzik izinleri, Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak

Çevre Koruma Dairesi tarafından verilmiş müzik izinleri, Ramazan Bayramı boyunca geçerli.

Çevre Koruma Dairesi’nden daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, belirtilen koşullara uymak kaydıyla bugünden pazara kadar dört gün boyunca ek izin almaksızın müzik yayını yapabiliyor.