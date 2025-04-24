Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

23.04.2025 tarihinde, Lefkoşa ve Gazimağusa’da, kamuya açık yerlerde, A.D.(E-30) 523 miligram alkollü içki tesiri altında, A.Y.(E-43) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, V.A.(E-44) 48 miligram alkollü içki tesiri altında, Ü.S.(E-39) 193 miligram alkollü içki tesiri altında ve M.G.(E-51) 161 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.