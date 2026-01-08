Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Koray Sözer, zanlının Beyaz Kimlik almak amacıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ve A.Y.A.’ya 12 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Polis, söz konusu şahısların R.K. adına sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi hazırladıklarını ifade etti.

Polis, sahte kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’nde onaylatılmasının ardından, sözleşmeler ve sahte ikametgah belgelerinin Polis Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü, bu belgelerle zanlı R.K. için kimlik kartı işlemlerinin yapıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, Aralık 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 25 kişinin tutuklandığını, zanlıların dört ayrı seferde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını belirtti. Zanlının 90 gün vize ile ülkeye geldiğini ve KKTC’den sigorta emeklisi olduğunu söyleyen polis, soruşturmanın zanlıyı etkileme ihtimali bulunan kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı R.K. ise emeklilik hayatını KKTC’de yaşamak istediğini dile getirdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.