Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) tarafından yapılan açıklamada, Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar’ın “İnsanlar, meyhanelere harcadığı paraları çocukların geleceği için kullanmalıdır” ifadelerine tepki gösterildi.

Birlikten yapılan açıklamada, “Akpınar’ın sarfettiği sözler karşısında restorancılar olarak büyük bir şaşkınlık içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz” denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Her türlü israf, atama ve gereksiz harcamaya tam gaz devam eden hükümete halktan daha çok kesinti yapılması yönünde çağrı yapmış ve bunu ‘İnsanlar meyhanelere harcadığı parayı çocukların geleceği için kullanmalıdır’ gibi bir demagoji ile süsleyen Sayın Akpınar’a çağrımız tasarrufa hoyratça kullanılan kamu kaynaklarından başlanmasıdır. İnsanımızı ve sektörümüzü hedef göstermek haddi olmadığı gibi ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Kendisi çok lüks zevklere ve hobilere sahip Sayın Akpınar’ın kendi “eğitim” kurumları, yıllardır personelinin sosyal yatırımlarını dahi yapmayan, maaş ödemelerini ise ya geç yapan ya da hiç yapmadığı herkesçe bilinmektedir. Hal böyleyken Sayın Vekil’in kerameti kendinden menkul olan bu açıklamalarını asla kabul etmediğimizi belirtir, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’na da eğer vekili ile hemfikir değilse bu açıklamayı düzeltme çağrısı yaparız.”