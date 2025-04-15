Fileleftheros gazetesi, RMMO’da görev yapan bin 100 sözleşmeli askerin daimi kadrolara geçebilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin Rum Meclisi’ne sunulmasının gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, sözleşmeli asker olarak 10 yılını tamamlayanlara, daimi kadrolara başvurabilme ve sınavlara katılabilme hakkını verecek düzenlemenin Rum Savunma Bakanlığı tarafından meclise getirilmesinin beklendiğini belirtirken öte yandan 698 sözleşmeli asker kadrosunun ise, ilgi azlığından ötürü boşta durduğunu vurguladı.

Haber göre sözleşmeli askerlere kadro imkanı tanınması, hali hazırda az olan ilgiyi arttırmayı da hedefliyor.